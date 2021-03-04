***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,4 - 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,6 - 2020 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2021 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,14 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar04.03.2021 tarihli ve 471 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915244BIST