***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBEnemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,4 - 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,6 - 2020 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar,7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2021 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,14 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimbeton Olağan GK kap Bilgilendirme 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verilde ve görüşüldü,4- 2020 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2020 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı,5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi,6- 2020 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin yasal kayıtlarında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ve zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimneto Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2021 mali hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi,8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı,9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi,10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı,11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,12- 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi,13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı,14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Cimbeton Tutanak 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - TutanakEK: 2 Cimbeton Hazirun Cetveli 2020 Olagan Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KarDagitim_Cimbeton_2020_BOD.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarÇimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2020 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931772BIST