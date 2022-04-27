***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa cad. No:4/b IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,4 - 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması,6 - 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar,7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar11 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,12 - 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,14 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimbeton Olağan GK Kap Bilgilendirme 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve Yoklama yapıldı.2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi.3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi ve görüşüldü.4- 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2021 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oyçokluğuyla onaylandı.5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildi.6- 2021 yılı karı hakkında görüşüldü,Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, Şirketin yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.7- Şirket Ana ortağı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. vekilince önerildiği gibi 2021 mali hesap dönemi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız dış denetim şirketi olarak oyçokluğuyla onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına oyçokluğuyla karar verildi.8- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oyçokluğuyla yapıldı.9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 4.000-TL. olarak oyçokluğuyla belirlendi.10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oyçokluğuyla onaylandı.11- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.12- 2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.13- Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Çimbeton 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Çimbeton 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 Çimbeton 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar04.03.2022 tarihli ve 482 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2022 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024357BIST