***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Çimento ve Agrega Alımları:Çimbeton hazır beton üretiminde kullandığı çimento ve agrega alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır.2020 yılında Çimentaş'tan satın alınması öngörülen çimento tutarı 75.236.267 TL olup, bu tutar 2019 yılı satışlarının maliyetinin % 46'sına isabet etmektedir.Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.Söz konusu satışlara ilişkin fiyat, hazır beton üreticilerine yapılan ortalama satış fiyatının ürün niteliği, satış hacmi, ödeme koşulları ve bölgesel farklılıklar gibi faktörler dikkate alınarak düzeltilmesi suretiyle belirlenmektedir.2020 yılında Çimentaş'tan satın alınması öngörülen agrega tutarı 17.055.024 TL olup, bu tutar 2019 yılı satışlarının maliyetinin % 10' una isabet etmektedir.Çimentaş'ın Çimbeton'a yaptığı agrega satışlarında ise " maliyet artı yöntemi " kullanılmaktadır.2) Akaryakıt Alımları:Çimbeton akaryakıt alımlarını Destek'ten yapmaktadır. 2020 yılında Destek tarafından Çimbeton'a yapılacak akaryakıt satışları 22.629.512 TL öngörülmekte olup toplam 2019 yılı satışlarının maliyetinin % 14 ' üne isabet etmektedir.Destek'in diğer kurumsal müşterilerine yaptığı akaryakıt satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824435BIST