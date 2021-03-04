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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

04.03.2021 19:44



***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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04.03.2020
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1)   Çimento ve Agrega Alımları:
 
Çimbeton hazır beton üretiminde kullandığı çimento ve agrega  alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır. 
 
2021 yılında Çimentaş'tan satın alınması öngörülen çimento tutarı 114.584.398-TL olup, bu tutar 2020 yılı satışlarının maliyetinin % 47'sina  isabet etmektedir.
 
Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır. 
 
Söz konusu satışlara ilişkin fiyat, hazır beton üreticilerine yapılan ortalama satış fiyatının ürün niteliği, satış hacmi, ödeme koşulları ve bölgesel farklılıklar gibi faktörler dikkate alınarak düzeltilmesi suretiyle belirlenmektedir.  
2)   Akaryakıt Alımları:
 
Çimbeton akaryakıt alımlarını Destek'ten yapmaktadır. 2021 yılında Destek tarafından Çimbeton'a yapılacak akaryakıt satışları 33.341.026-TL öngörülmekte olup toplam 2020 yılı satışlarının maliyetinin % 14 ' üne  isabet etmektedir.
 
Destek'in diğer kurumsal müşterilerine yaptığı akaryakıt satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915248


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