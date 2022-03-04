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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

04.03.2022 22:43
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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04.03.2021
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       1)    Çimento ve Agrega Alımları:
Çimbeton hazır beton üretiminde kullandığı çimento alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır.
2022 yılında Çimentaş'tan satın alınması öngörülen çimento tutarı 246.854.823 TL olup, bu tutar 2021 yılı satışlarının maliyetinin %59'una isabet etmektedir.
Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır. 
2022 yılında Çimentaş tarafından Çimbeton'a yapılacak agrega satışları 43.613.301 TL öngörülmekte olup toplam 2021 yılı satışlarının maliyetinin %10'una isabet etmektedir.
Çimentaş'ın diğer kurumsal müşterilerine yaptığı agrega satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.
 
Söz konusu satışlara ilişkin fiyat, hazır beton üreticilerine yapılan ortalama satış fiyatının ürün niteliği, satış hacmi, ödeme koşulları ve bölgesel farklılıklar gibi faktörler dikkate alınarak düzeltilmesi suretiyle belirlenmektedir.
2) Akaryakıt Alımları:
Çimbeton akaryakıt alımlarını Destek'ten yapmaktadır. 2022 yılında Destek tarafından Çimbeton'a yapılacak akaryakıt satışları 44.887.583 TL öngörülmekte olup toplam 2021 yılı satışlarının maliyetinin %11'ine isabet etmektedir.
    
Destek'in diğer kurumsal müşterilerine yaptığı akaryakıt satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007573


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