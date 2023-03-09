***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Çimento Alımları:Çimbeton hazır beton üretiminde kullandığı çimento alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır2023 yılında Çimentaş'tan satın alınması öngörülen çimento tutarı 713.405.364 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının maliyetinin %64'üne isabet etmektedir.Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.Söz konusu satışlara ilişkin fiyat, hazır beton üreticilerine yapılan ortalama satış fiyatının ürün niteliği, satış hacmi, ödeme koşulları ve bölgesel farklılıklar gibi faktörler dikkate alınarak düzeltilmesi suretiyle belirlenmektedir.2) Agrega Alımları:2023 yılında Çimentaş tarafından Çimbeton'a yapılacak agrega satışları 87.656.733 TL öngörülmekte olup toplam 2022 yılı satışlarının maliyetinin %8 'ine isabet etmektedir.Çimentaş'ın diğer kurumsal müşterilerine yaptığı agrega satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.3) Akaryakıt Alımları:Çimbeton akaryakıt alımlarını Destek'ten yapmaktadır. 2023 yılında Destek tarafından Çimbeton'a yapılacak akaryakıt satışları 165.542.282 TL öngörülmekte olup toplam 2022 yılı satışlarının maliyetinin %15'ine isabet etmektedir.Destek'in diğer kurumsal müşterilerine yaptığı akaryakıt satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122568BIST