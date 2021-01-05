***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2021 tarihli ve BİAŞ-2-48 sayılı yazısı ile kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı sorulmakta ve bu konuda cevap verilmesi istenmektedir.Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A. Ş.tarafından kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897150BIST