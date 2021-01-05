***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2021 16:32
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2021 tarihli ve BİAŞ-2-48 sayılı yazısı ile kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı sorulmakta ve bu konuda cevap verilmesi istenmektedir.
Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A. Ş.tarafından kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897150
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|33,00
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|Tam
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|3.144
|38,11
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