***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.03.2022 09:32
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.03.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-7565 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012168
BIST
10:392.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3914,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3916,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:39914,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 914,70
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ENSRI
|16,94
|22.203.558
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.967.097
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.864.293
|% 9,98
|
|KONKA
|13,19
|46.450.867
|% 8,03
|
|KARTN
|60,65
|66.347.214
|% 7,63
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|260,00
|50.347.081
|% -9,34
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|OLMK
|7,75
|1.943.976
|% -5,72
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|THYAO
|28,70
|488.881.569
|% 0,63
|
|EREGL
|33,54
|382.452.040
|% -0,77
|
|KRDMD
|15,34
|371.938.016
|% 0,52
|
|FROTO
|316,10
|259.733.847
|% 1,35
|
|GARAN
|12,09
|1.038.912.308
|% 1,34
|
|YKBNK
|4,08
|196.229.953
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,36
|106.157.406
|% 0,85
|
|ODAS
|1,67
|46.498.631
|% 1,21
|
|PETKM
|8,88
|228.251.001
|% 0,57
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8194
|14,8228
|% 0,00
|
|Euro
|16,3410
|16,3537
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,5944
|19,6926
|% -0,07
|
|Frank
|15,7955
|15,8907
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9380
|3,9578
|% -0,08
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|
Seans Raporu
10:39
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10:53LIDFA
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10:52KARTN
Yüzde 7.54 oranında artışla 60.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 339 adet işlem
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, BIMAS, EREGL
-
10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TOASO
-
10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 05 artarak (% 0.36 ) 1, 984