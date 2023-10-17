***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2023 08:57
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.10.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-20650 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207011
BIST
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12:007.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 41,53
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0027,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0791
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0029,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0367
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:001.722,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.722,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler11:58
|INGRM
|375,10
|65.632.379
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.175.960
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.436.108
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|TUCLK
|99,10
|99.820.719
|% 9,99
|
|ADEL
|425,00
|35.588.581
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.603.043
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.275.022
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|223,00
|2.190.712.623
|% 0,00
|
|BRSAN
|924,10
|1.632.548.302
|% 3,36
|
|TUPRS
|140,60
|1.551.801.739
|% 0,07
|
|ASTOR
|116,90
|1.219.745.944
|% 2,45
|
|PETKM
|22,50
|1.094.522.055
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,50
|947.591.298
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|630.447.461
|% 0,49
|
|KATMR
|2,78
|177.829.102
|% 5,30
|
|ODAS
|12,58
|743.141.838
|% -0,16
|
|YKBNK
|18,81
|1.036.430.947
|% 0,64
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9095
|27,9133
|% 0,28
|
|Euro
|29,4529
|29,4677
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,8094
|33,9790
|% -0,19
|
|Frank
|30,7853
|30,9708
|% 0,05
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|