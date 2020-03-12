***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:04
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali İşler Direktörü(CFO) Sayın Ali İhsan Özgürman emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmış olup, 09.03.2020 tarihi itibariyle Sayın Ercan Karaismailoğlu şirketimizin Mali İşler Direktörü(CFO) olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827685
BIST
18:0093.714
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -7.252,09
|Açılış
|: 98.448
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99.027
En Düşük
92.854
18:006,2904
En Yüksek
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|: 6,2810
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En Düşük
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|: 326,66
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330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.956.256
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.592.511
|% 15,00
|
|ECILC
|4,50
|484.974.760
|% 12,78
|
|PINSU
|2,66
|28.590.769
|% 12,24
|
|SELEC
|8,10
|234.040.913
|% 9,76
|
|KATMR
|2,08
|8.377.300
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.653.387
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|24.042.103
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.699.260
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.383.302
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|913.025.697
|% -6,65
|
|THYAO
|8,47
|688.274.672
|% -11,86
|
|ECILC
|4,50
|484.974.760
|% 12,78
|
|GARAN
|8,74
|465.223.807
|% -8,77
|
|DEVA
|10,62
|320.937.231
|% 6,84
|
|IHLGM
|0,90
|170.536.623
|% -19,64
|
|ODAS
|1,31
|212.476.149
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|88.557.153
|% -19,57
|
|KARSN
|1,29
|152.779.196
|% -16,23
|
|ECILC
|4,50
|484.974.760
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9248
|7,9645
|% -0,18
|
|Frank
|6,6225
|6,6624
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6731
|1,6814
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-58,26
|
|Altın Gr.
|321
|322
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,84
|15,87
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,12
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|B. Petrol
|33,55
|33,55
|-2,24
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