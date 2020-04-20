***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 18:16
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Taha Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Marco Maria Bianconi'nin, Murahhas Azalığa Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839367
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|1.694
|9,77
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|Altın Gr.
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|377
|2,25
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|2.142
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|Tam
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