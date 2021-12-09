***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Çimbeton") %100 bağlı ortaklığı olan ve operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmayan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("İlion") yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu'nda, İlion'un tasfiyeye girişinin kabulü yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir. 300.000 TL sermayeli İlion'un Çimbeton'un kamuya açıklanan son mali tablolarda yer alan aktif toplamına oranı %0,13 olup, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme söz konusu tasfiye işleminin Çimbeton'un mali tablolarına olumsuz bir etkisinin olmayacağı yönündedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982536BIST