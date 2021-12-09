***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 19:27
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Çimbeton") %100 bağlı ortaklığı olan ve operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmayan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("İlion") yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu'nda, İlion'un tasfiyeye girişinin kabulü yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir. 300.000 TL sermayeli İlion'un Çimbeton'un kamuya açıklanan son mali tablolarda yer alan aktif toplamına oranı %0,13 olup, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme söz konusu tasfiye işleminin Çimbeton'un mali tablolarına olumsuz bir etkisinin olmayacağı yönündedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982536
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0729
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0291
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05786,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,43
|Açılış
|: 786,54
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7585
|13,7602
|% 0,53
|
|Euro
|15,5481
|15,5789
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,1292
|18,2202
|% 0,59
|
|Frank
|14,8228
|14,9121
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6568
|3,6752
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-8,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|1,44
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS