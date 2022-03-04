***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 22:49
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 04.03.2022 tarihli ve 482 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007577
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1110
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05900,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 21,35
|Açılış
|: 900,51
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
900,82
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2013
|14,2252
|% 0,79
|
|Euro
|15,5303
|15,6077
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7653
|18,8594
|% -0,03
|
|Frank
|15,4326
|15,5256
|% 0,85
|
|Riyal
|3,7788
|3,7978
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|30,82
|
|Altın Gr.
|900
|901
|21,34
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,27
|
|B. Petrol
|119
|119
|8,09
|
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