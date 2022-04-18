***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 17:11
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Taha Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Marco Maria Bianconi'nin, Murahhas Azalığa Sayın Mevlüt Cenker Mirzaoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021504
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