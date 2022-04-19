***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 21:18
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Nisan 2022 tarihinde yapılan "Hazır Beton Şube Açılış Bilgilendirmesi" açıklamasında belirtilen "Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Hazır Beton Şubesi"nin tescil işlemleri tamamlanmış olup, tescile ilişkin bilgilendirme bugün tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022195
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