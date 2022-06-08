***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar9 Aralık 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda bahsedildiği üzere, Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Çimbeton") %100 bağlı ortaklığı olan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("İlion") operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmadığından yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, İlion'un tasfiyeye girişinin kabulü yönünde oy kullanılmasına karar verilmişti. Buna uygun olarak, 10 Aralık 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda İlion'un tasfiye edilmesine karar verilip, tasfiye süreci başlamıştı. 8 Haziran 2022 tarihli ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, İlion'un tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ve Ticaret Sicil Kaydı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edildiği ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036242BIST