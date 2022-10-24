***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 18:03
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çeşme Şubesi"nin tescil işlemleri 21 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmış olup, tescile ilişkin bilgilendirme bugün tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073667
BIST
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4.009
En Düşük
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|Değişim
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|| 0,0214
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|BEYAZ
|15,40
|87.673.573
|% 10,00
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|FENER
|62,15
|371.106.115
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.043.277
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.610.686
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.000.742
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.945.504
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.411.509.296
|% -9,97
|
|YEOTK
|52,50
|434.076.856
|% -8,85
|
|THYAO
|99,40
|7.353.926.816
|% 1,48
|
|EREGL
|30,46
|3.642.841.796
|% 3,11
|
|SISE
|32,62
|2.962.181.444
|% 1,94
|
|SASA
|101,30
|2.696.548.880
|% 8,75
|
|KRDMD
|12,58
|2.691.112.620
|% 2,11
|
|EKGYO
|4,66
|1.949.423.665
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,43
|2.228.800.036
|% -0,53
|
|KRDMD
|12,58
|2.691.112.620
|% 2,11
|
|TSKB
|2,91
|606.863.031
|% 0,34
|
|SKBNK
|1,99
|392.396.730
|% 1,53
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5932
|18,6027
|% 0,12
|
|Euro
|18,3671
|18,3899
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9925
|21,0978
|% 0,25
|
|Frank
|18,5216
|18,6332
|% -0,16
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|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,11
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,50
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.649
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.240
|3.297
|17,00
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|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
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|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
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|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
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|B. Petrol
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|0,19
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