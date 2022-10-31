***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sayın Didem Hürcan, 31.10.2022 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Didem Hürcan'ın istifası ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu görevine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Onur Eraydın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Mali İşler Direktörü Sayın Ercan Karaismailoğlu 01.11.2022 tarihi itibariyle atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075439BIST