***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 14:33
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranında tek bağlı ortaklığı olan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 8 Haziran 2022 tarihli ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunduğu üzere tasfiyesi gerçekleştiği ve Ticaret Sicil Kaydı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edildiği için Şirketimizin II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sadece bireysel (solo) finansal tablolarını hazırlayacağını, finansal raporların bildirilmesiyle ilgili olarak bireysel (solo) finansal tabloların bildirim sürelerine uyulacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092131
BIST
16:325.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 140,07
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3218,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3220,0226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:321.099,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.099,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.148.116
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.932.822
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,40
|56.006.685
|% -8,63
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|PRDGS
|9,19
|292.914.206
|% -8,10
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,28
|7.322.986.945
|% 2,47
|
|THYAO
|145,50
|6.228.400.406
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,44
|5.967.968.308
|% 8,13
|
|TCELL
|40,22
|4.307.769.914
|% 6,18
|
|ASELS
|63,75
|4.180.515.526
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|5.967.968.308
|% 8,13
|
|YKBNK
|12,03
|2.612.160.638
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,20
|2.349.350.143
|% 5,86
|
|PETKM
|20,30
|3.571.333.685
|% 1,70
|
|EREGL
|42,28
|7.322.986.945
|% 2,47
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7181
|18,7340
|% 0,17
|
|Euro
|19,9941
|20,0414
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4977
|22,6105
|% -0,19
|
|Frank
|20,1793
|20,3009
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,03
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45KATMR
Yüzde 8.53 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 445, 602 adet işlem
-
16:44YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 404, 259 adet işlem
-
16:42BMSTL
Yüzde 9.99 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 927 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 153, 14 artarak (% 2.58 ) 6, 098
-
16:41
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, BRKVY