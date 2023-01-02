***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 oranında tek bağlı ortaklığı olan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 8 Haziran 2022 tarihli ve 10594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunduğu üzere tasfiyesi gerçekleştiği ve Ticaret Sicil Kaydı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak terkin edildiği için Şirketimizin II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sadece bireysel (solo) finansal tablolarını hazırlayacağını, finansal raporların bildirilmesiyle ilgili olarak bireysel (solo) finansal tabloların bildirim sürelerine uyulacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092131BIST