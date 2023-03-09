***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 23:39
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 09.03.2023 tarihli ve 499 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122565
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
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|Önceki Kapanış
|: 5.438
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5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 19,1700
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|Önceki Kapanış
|: 19,1800
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18,9763
En Düşük
18,7391
17:5920,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 20,2600
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|Önceki Kapanış
|: 20,2200
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20,0892
En Düşük
19,8348
17:591.116,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.116,40
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.117,23
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9503
|18,9545
|% 0,01
|
|Euro
|20,0634
|20,0756
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5367
|22,6497
|% 0,03
|
|Frank
|20,2361
|20,3580
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0358
|5,0610
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|0,56
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.565
|7.639
|9,00
|
|Yarım
|3.696
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,02
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem