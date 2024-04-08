***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18/04/2018 tarihinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Bahri ZUHAL'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinin (g) bendi uyarınca dolan görev süresinin gerek kendisinin göreve geldiği günden beri şirket dinamiklerine ve işleyişine hâkim olması gerekse geçen süre zarfında sektörü çok iyi tanıması nedeniyle 2023 yılına ait olağan genel kurulumuz gerçekleştirilinceye kadar yeniden aday gösterilmemesi kaydıyla uzatılmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamındaki talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/517 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269901BIST