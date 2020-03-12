***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDidem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02324721050 kayhankarabayir@cimentas.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Bağımsız Üye Değil YokturMARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Cemetir Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiPASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yoktur Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil YokturPAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Cementir Holding Planlama Bütçe ve Kontrol Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturİLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye DeğilBAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Yoktur 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıFARUK GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Yoktur ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) CEO'su 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi BaşkanıMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü YokturKAYHAN KARABAYIR Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Avukat Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü YokturMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist YokturABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827686BIST