***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 Bağımsız Üye Değil YokturMARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Cemetir Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiPASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yoktur Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil YokturPAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Cementir Holding Planlama Bütçe ve Kontrol Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturİLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye DeğilBAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Yoktur 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur Bağımsız Üye DeğilMEHMET CEMALI DINÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi İcrada Görevli Değil Yoktur Yaşar Üniversitesi Rektörü Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839372BIST