***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.05.2021 18:58
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
didemhurcan@cimentas.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Didem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü Yoktur
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist Yoktur
ABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936638
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3165
En Düşük
8,3117
18:0510,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1218
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3121
|8,3165
|% 0,06
|
|Euro
|10,0994
|10,1218
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|23,56
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
-
17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında