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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.05.2021 18:58



***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
didemhurcan@cimentas.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Didem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü Yoktur
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist Yoktur
ABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936638


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DAGHL 12,98 4.971.146 % 10,00  
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Altın Gr. 499 499 -2,40  
Cumhuriyet 3.268 3.318 159,00  
Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,16 28,19 0,75  
Gümüş Gr. 7,52 7,54 0,00  
B. Petrol 69,59 69,59 0,01  
Seans Raporu 18:05
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