***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postadidemhurcan@cimentas.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDidem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19.04.2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü YokturMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist YokturABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936638BIST