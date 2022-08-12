***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 19:19
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
MARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 14.11.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cemetir Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
İLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
BAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839368 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Yoktur
MEHMET CEMALI DINÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 16.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yaşar Üniversitesi Rektörü 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839368 Değerlendirildi Hayır Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı
MICHELE DI MARINO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Cementir N.V. Satış, Pazarlama ve Ticari Direktör 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Evet Yoktur.
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist Yoktur
ABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü Yoktur
FEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Çimento İmalatı 87.112.463,20 102.137,28 TRY 0,12 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055218
BIST