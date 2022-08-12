***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet YokturMARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 14.11.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cemetir Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiPASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet YokturİLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.03.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet YokturBAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 18.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839368 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur 0 0 Bağımsız Üye Değil Evet YokturMEHMET CEMALI DINÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 16.04.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yaşar Üniversitesi Rektörü 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839368 Değerlendirildi Hayır Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi BaşkanıMICHELE DI MARINO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Cementir N.V. Satış, Pazarlama ve Ticari Direktör 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Evet Yoktur.Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist YokturABDULLAH DOĞUKAN DEMİR Hazırbeton Direktörü Mühendis Hazırbeton Bölge Müdürü YokturFEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Çimento İmalatı 87.112.463,20 102.137,28 TRY 0,12 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055218BIST