***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİRElektronik Posta AdresiE-postaonureraydin@cimentas.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksIşıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR 02324721050 02324721055Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur Eraydın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 01.11.2022 02324721050 onureraydin@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 909667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076177BIST