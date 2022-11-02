***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 13:55
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR
Elektronik Posta Adresi
E-posta
onureraydin@cimentas.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR 02324721050 02324721055
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Eraydın Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 01.11.2022 02324721050 onureraydin@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 909667
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076177
BIST
15:174.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 26,49
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:1718,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:1718,1979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0868
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:17972,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,19
|Açılış
|: 972,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KAREL
|23,32
|134.293.030
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.203.070
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.104.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,23
|53.556.002
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,40
|49.543.025
|% -7,25
|
|THYAO
|102,00
|7.479.202.465
|% 1,19
|
|TUPRS
|405,20
|4.037.628.967
|% 2,58
|
|ASELS
|35,06
|3.082.848.572
|% -2,29
|
|SASA
|135,30
|3.061.950.970
|% 7,04
|
|PETKM
|14,01
|2.026.559.802
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,53
|1.160.270.734
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.705.088.099
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,87
|1.499.348.217
|% -1,11
|
|IHLAS
|0,82
|129.677.419
|% -4,65
|
|PETKM
|14,01
|2.026.559.802
|% 0,65
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6188
|18,6226
|% 0,03
|
|Euro
|18,1884
|18,1979
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,8592
|20,9638
|% -1,39
|
|Frank
|18,3143
|18,4246
|% -0,95
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-13,61
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.552
|6.609
|-68,00
|
|Yarım
|3.192
|3.231
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-0,89
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32SNGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 269, 284 adet işlem
-
15:31PRKAB
Yüzde 7.86 oranında artışla 36.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 568, 857 adet işlem
-
15:30PNLSN
Yüzde 6.79 oranında artışla 25.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 791 adet işlem
-
15:29YEOTK
Yüzde 7.13 oranında artışla 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 393 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 48 artarak (% 0.26 ) 4, 430