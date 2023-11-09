***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO YokturMELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü YokturERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist -- YokturFEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü YokturİRFAN COŞKUN Hazırbeton Direktörü İnşaat Mühendisi -- Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216284BIST