***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2023 16:33
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Ekonomist -- Yoktur
FEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü Yoktur
İRFAN COŞKUN Hazırbeton Direktörü İnşaat Mühendisi -- Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216284
BIST
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17:277.857
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,90
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2728,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1457
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5965
En Düşük
28,3872
17:2730,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0760
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:271.788,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:27
|REEDR
|24,42
|1.036.563.410
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.379.504.426
|% 0,61
|
|TABGD
|185,80
|5.189.052.569
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,20
|2.757.418.044
|% 0,60
|
|EKGYO
|6,86
|1.200.485.830
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,06
|2.363.949.323
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|209.120.497
|% 0,48
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3684
|28,5965
|% 0,51
|
|Euro
|30,5838
|30,5918
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,8670
|35,0419
|% 0,04
|
|Frank
|31,5270
|31,7170
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42FZLGY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 509, 042 adet işlem
-
17:41GLYHO
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 384, 476 adet işlem
-
17:40HATSN
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 67.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 088 adet işlem
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227