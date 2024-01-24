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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2024 17:36
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
FEVZİ SAVRUN Satın Alma Direktörü Mühendis Satın Alma Müdürü Yoktur
İRFAN COŞKUN Hazırbeton Direktörü İnşaat Mühendisi -- Yoktur
SALİH TURAL CFO Ekonomist Yoktur Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242581


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 10,45 2.339.847 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.620.098 % 10,00  
PKART 49,72 31.514.621 % 10,00  
VANGD 19,80 44.970.598 % 10,00  
ULAS 23,10 17.481.271 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2350 30,2393 % 0,21  
Euro 32,9822 32,9936 % 0,56  
Sterlin 38,4271 38,6198 % 0,64  
Frank 34,8864 35,0966 % 1,03  
Riyal 8,0381 8,0784 % 0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,76 % 0,66  
Platin 908,28 909,35 % 0,66  
Paladyum 964,66 969,18 % 0,66  
Brent Pet. 80,15 80,15 % 0,66  
Altın Ons 2.017,02 2.017,40 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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