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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.03.2021 19:44



***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2021
Karar Sayısı
471
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                        İZMİR - 04.03.2021
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
A)              ÇİMBETON Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan 2020 yılı yıllık konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
 
B)              Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve ara dönem yönetim kurulu raporundaki bilgiler
 
1-     ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,
2-     işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, ara dönem faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
 
 
        ERCAN KARAİSMAİLOĞLU
Finansal Raporlamadan  Sorumlu         
        Mali İşler Direktörü
                                   BAHRİ ZUHAL
                           Bağımsız Yönetim  Kurulu ve                            
                            Denetim Komitesi  Üyesi

 
 
                                         MEHMET CEMALİ DİNÇER
                                             Bağımsız Yönetim Kurulu ve
                                                Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915247


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Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 -0,20  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,03  
B. Petrol 67,48 67,48 3,41  
Seans Raporu 18:05
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