***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









2- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, ara dönem faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.Bilgilerinize arz olunur.Saygılarımızla,Ercan Karaismailoğlu - Mali İşler DirektörüBahri Hüseyin Zühal - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiMehmet Cemali Dinçer - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076387BIST