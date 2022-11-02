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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2022 19:09
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsol


2-     işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, ara dönem faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.
 
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
Ercan Karaismailoğlu - Mali İşler Direktörü
Bahri Hüseyin Zühal - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Cemali Dinçer - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076387


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 50.941.234 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.324.625 % 9,97  
DESA 35,54 6.426.023 % 9,96  
DOKTA 53,55 28.605.635 % 9,51  
GSDHO 6,66 283.621.971 % 8,29  
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Dolar 18,6168 18,6197 % 0,03  
Euro 18,2047 18,2120 % 0,19  
Sterlin 20,8301 20,9346 % 0,59  
Frank 18,3458 18,4563 % 0,30  
Riyal 4,9401 4,9649 % 0,06  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 19,32  
Altın Gr. 986 986 11,07  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.614 6.675 41,00  
Yarım 3.223 3.265 21,00  
Çeyrek 1.616 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,81 19,84 0,35  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,20  
B. Petrol 96,54 96,54 1,87  
Seans Raporu 11:55
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