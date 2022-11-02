***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
02.11.2022 19:09
2- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, ara dönem faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
Ercan Karaismailoğlu - Mali İşler Direktörü
Bahri Hüseyin Zühal - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Cemali Dinçer - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076387
BIST
11:564.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 69,93
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
11:5618,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:5618,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:56986,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,07
|Açılış
|: 986,48
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MIATK
|83,15
|50.941.234
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.324.625
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,55
|28.605.635
|% 9,51
|
|GSDHO
|6,66
|283.621.971
|% 8,29
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,04
|59.988.916
|% -8,40
|
|GLBMD
|11,29
|7.551.982
|% -4,48
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|THYAO
|105,50
|4.136.129.088
|% 3,63
|
|EREGL
|32,32
|3.958.704.282
|% 6,74
|
|TUPRS
|427,70
|2.313.813.706
|% 4,96
|
|KRDMD
|12,64
|1.873.319.400
|% 4,38
|
|SASA
|144,40
|1.424.175.898
|% 6,25
|
|EKGYO
|4,60
|818.859.938
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,64
|1.873.319.400
|% 4,38
|
|EREGL
|32,32
|3.958.704.282
|% 6,74
|
|ODAS
|8,95
|746.747.276
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,79
|660.069.028
|% 1,03
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6197
|% 0,03
|
|Euro
|18,2047
|18,2120
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8301
|20,9346
|% 0,59
|
|Frank
|18,3458
|18,4563
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,06
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,32
|
|Altın Gr.
|986
|986
|11,07
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.223
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,20
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|1,87
|
Seans Raporu
11:55
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-
12:10EREGL
Yüzde 6.67 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 794, 198 adet işlem
-
12:09XU100
Endeks 4, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 33, 164.00 milyon TL de
-
12:09ISDMR
Yüzde 5.27 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 395 adet işlem
-
12:08EREGL
Yüzde 6.74 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 623, 157 adet işlem
-
12:07KMPUR
Yüzde 6.38 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 220 adet işlem