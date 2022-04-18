***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2022 17:12
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, buna uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen, Sayın Bahri Hüseyin Zühal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021505
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