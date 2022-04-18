***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.04.2022 17:12
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Bahri Hüseyin Zühal'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Şirket Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sayın Didem Hürcan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021506
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