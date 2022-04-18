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***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.04.2022 17:12
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Cemali Dinçer'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Marco Maria Bianconi ile Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü Didem Hürcan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021507


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