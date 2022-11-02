***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.11.2022 11:51
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2022 tarihinde yapılan ilgili açıklama şablon değişikliği nedeniyle yeniden yayınlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sayın Didem Hürcan, 31.10.2022 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Didem Hürcan'ın istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Onur Eraydın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise Mali İşler Direktörü Sayın Ercan Karaismailoğlu 01.11.2022 tarihi itibariyle atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076148
BIST
13:154.091
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:13
|NTGAZ
|35,88
|179.949.612
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.076.248
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|140.322.272
|% 9,92
|
|ERCB
|84,95
|63.264.794
|% 9,61
|
|ALARK
|73,40
|1.023.918.175
|% 9,55
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|189.306.505
|% -7,40
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|HEDEF
|13,71
|65.887.196
|% -7,18
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|LIDER
|44,98
|35.592.342
|% -6,80
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|YAPRK
|48,84
|21.836.380
|% -6,79
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|ASELS
|34,74
|3.131.497.448
|% 4,20
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|THYAO
|101,20
|3.026.888.577
|% -1,17
|
|SASA
|126,50
|2.194.997.353
|% -3,80
|
|TUPRS
|395,50
|1.323.121.017
|% 1,41
|
|PETKM
|13,96
|1.254.368.131
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,60
|1.041.647.255
|% 2,00
|
|ODAS
|8,35
|1.178.087.526
|% 6,51
|
|TSKB
|3,07
|402.724.225
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,01
|264.431.103
|% 0,50
|
|IHLGM
|1,02
|118.816.410
|% 3,03
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6141
|18,6182
|% 0,17
|
|Euro
|18,4354
|18,4444
|% 0,46
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|Sterlin
|21,3332
|21,4402
|% 0,22
|
|Frank
|18,6011
|18,7131
|% 0,45
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|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,54
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|Altın Gr.
|991
|991
|5,76
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|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|32,00
|
|Tam
|6.660
|6.709
|14,00
|
|Yarım
|3.245
|3.280
|7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,07
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|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
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|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,34
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