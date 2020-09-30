***CMBTN* *TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.09.2020 21:03
***CMBTN******TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CMBTN, TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN.E ve TLMAN.E paylarında 01/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877581
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7247
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0921
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0771
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1016
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0193
18:05470,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,47
|Açılış
|: 470,07
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7229
|7,7247
|% -1,18
|
|Euro
|9,0524
|9,0771
|% -1,11
|
|Sterlin
|9,9618
|10,0118
|% -0,49
|
|Frank
|8,3667
|8,4171
|% -1,13
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-11,62
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-6,86
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,27
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|0,54
|