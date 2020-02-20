***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:16
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820433
BIST
16:04116.345
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -2.851,52
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.212
16:046,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:046,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:04316,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,45
|Açılış
|: 316,91
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|178.876.226
|% 19,87
|
|QNBFL
|148,80
|7.089.983
|% 12,73
|
|HATEK
|9,60
|32.372.852
|% 12,15
|
|LOGO
|74,00
|71.529.140
|% 8,98
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,26
|763.744.088
|% -19,54
|
|VERTU
|5,39
|35.966.605
|% -18,33
|
|GSRAY
|3,22
|844.395.583
|% -17,44
|
|FENER
|16,78
|770.469.479
|% -13,68
|
|VKING
|2,87
|3.634.266
|% -12,77
|
|ASELS
|28,60
|1.202.655.108
|% -3,96
|
|BJKAS
|3,14
|1.130.826.972
|% -10,80
|
|THYAO
|14,51
|978.379.693
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,22
|844.395.583
|% -17,44
|
|FENER
|16,78
|770.469.479
|% -13,68
|
|BJKAS
|3,14
|1.130.826.972
|% -10,80
|
|CEMAS
|1,25
|334.093.628
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,22
|844.395.583
|% -17,44
|
|IHLGM
|1,20
|213.963.283
|% -7,69
|
|ODAS
|2,07
|341.603.758
|% -7,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8178
|7,8570
|% -0,27
|
|Frank
|6,1711
|6,2082
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6201
|1,6282
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,96
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,91
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|11,08
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,54
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,40
|59,40
|0,28
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