***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:07
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865264
BIST
11:231.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:237,0261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1272
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:238,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1607
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:23458,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 11,32
|Açılış
|: 458,26
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.329.809
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|6.133.193
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.070.044
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,33
|16.810.006
|% 9,45
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|12.908.064
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|16.195.274
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|672.023.880
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,08
|633.046.142
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|428.969.630
|% 1,44
|
|ASELS
|17,05
|371.016.204
|% -1,22
|
|THYAO
|10,86
|296.779.661
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,08
|633.046.142
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|428.969.630
|% 1,44
|
|TSKB
|1,11
|116.194.400
|% 0,91
|
|GARAN
|6,78
|672.023.880
|% 0,30
|
|GSDHO
|2,45
|193.956.858
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1473
|9,1932
|% 1,97
|
|Frank
|7,6637
|7,7099
|% 2,09
|
|Riyal
|1,8657
|1,8750
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|13,91
|
|Altın Gr.
|458
|459
|11,60
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.035
|51,20
|
|Tam
|3.083
|3.123
|52,70
|
|Yarım
|1.497
|1.522
|25,70
|
|Çeyrek
|751
|763
|12,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|0,43
|
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