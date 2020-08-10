***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:01
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867100
BIST
10:581.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
10:587,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
10:588,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1121
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,7373
En Düşük
8,4817
10:58479,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,52
|Açılış
|: 479,70
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|162.432
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|42.896.010
|% 9,99
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|256.663
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,70
|894.856.149
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,92
|532.133.541
|% -2,04
|
|SASA
|12,97
|224.385.039
|% 4,01
|
|GARAN
|6,58
|223.990.707
|% 0,00
|
|SISE
|5,99
|159.593.400
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,92
|532.133.541
|% -2,04
|
|ASELS
|17,70
|894.856.149
|% 5,42
|
|KRDMD
|2,61
|126.113.344
|% -1,88
|
|ODAS
|2,21
|87.541.035
|% -0,45
|
|KARSN
|2,71
|98.720.144
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5526
|9,6005
|% 0,69
|
|Frank
|7,9965
|8,0447
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-3,21
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,07
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|0,43
|