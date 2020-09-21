***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:01
***CMENT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMENT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMENT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875852
BIST
13:201.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:207,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
13:208,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:20471,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,97
|Açılış
|: 471,96
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:20
|EGPRO
|21,34
|7.096.247
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|NUGYO
|7,19
|9.076.378
|% -6,01
|
|BRMEN
|2,60
|9.835.685
|% -4,76
|
|SISE
|6,49
|720.736.611
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,26
|612.604.750
|% 0,62
|
|GARAN
|6,57
|271.916.307
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|256.273.284
|% -1,14
|
|ALKIM
|14,73
|222.458.888
|% 5,06
|
|KRDMD
|3,26
|612.604.750
|% 0,62
|
|SISE
|6,49
|720.736.611
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,76
|142.946.491
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.816.042
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|91.599.895
|% 0,65
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6032
|7,6057
|% 0,66
|
|Euro
|8,9608
|8,9643
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7318
|9,7806
|% 0,02
|
|Frank
|8,2734
|8,3232
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0206
|2,0307
|% 0,61
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|-18,39
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|-8,89
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,87
|