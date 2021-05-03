***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor









ğerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.133 63.407 0 0 0 603.508 -82.756 520.752 940.828 261.785 1.202.613Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.756 82.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.754 -9.920 -43.674Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.748 -33.748 -33.748 -9.903 -43.651Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 0 -6 -17 -23Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.958 0 -19.199 -577 81.182 0 0 0 0 0 81.182 10.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.127 63.407 0 0 0 520.752 -33.748 487.004 907.074 251.865 1.158.939Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 100.604 0 -20.167 -577 79.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.880 63.407 0 0 0 520.977 -35.250 485.727 904.228 240.232 1.144.460Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.507 0 0 0 -2.507 0 0 0 0 0 -2.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542 0 0 0 -36.285 35.250 -1.035 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.778 -2.116 -24.894Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.032 -22.032 -22.032 -1.596 -23.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -746 0 0 0 0 0 0 0 -746 -520 -1.266Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337Dönem Sonu Bakiyeler87.112 20.069 0 0 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 98.097 0 -20.167 -577 77.353 0 0 0 0 0 77.353 9.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.134 66.949 0 0 0 484.355 -22.032 462.323 881.113 238.116 1.119.229Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.913 -40.904Dönem Karı (Zararı)-23.628 -43.651Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.628 -43.651Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.219 28.731Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.2,20 17.613 15.982Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-61 -61Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 -61 -61Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.704 11.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.589 2.449Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.115 8.890Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler712 766Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.575 -1.829Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.287 2.595Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.278 6.320Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -4.621 -5.615Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-406 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.289 -22.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.896 25.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.053 -8.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-843 33.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.658 -473İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.658 -473Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.439 -36.091Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.984 -5.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.888 1.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.096 -7.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-883 226İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-883 226Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.276 8.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.673 -15.143Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-21.757 -11.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.084 -4.130Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.698 -37.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.177 -1.174Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38 -1.906YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.255 -7.021Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 14Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.441 -7.314Verilen Nakit Avans ve Borçlar-127 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-127 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 54İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 54Alınan Faiz306 225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.315 65.791Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 68.500İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış521 3.173İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-272 -72Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.797 -4.828Ödenen Temettüler-337 0Ödenen Faiz-430 -982YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-48.483 17.866Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.973 -825NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.456 17.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.242 93.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 27.786 110.257Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 27.786 80.242Ticari Alacaklar341.206 338.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 10.703 9.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 330.503 328.935Diğer Alacaklar27.329 11.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.1 20.774 6.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.555 4.937Stoklar9 190.832 124.107Peşin Ödenmiş Giderler10.1 24.423 10.940Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 63 251Diğer Dönen Varlıklar16.159 9.635ARA TOPLAM627.798 574.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR627.798 574.967DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar910 870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar910 870Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller444.625 458.035Maddi Duran Varlıklar11 480.543 463.980Kullanım Hakkı Varlıkları12 27.912 26.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar210.115 206.137Şerefiye14 204.638 200.631Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.477 5.506Peşin Ödenmiş Giderler10.2 253 29Ertelenmiş Vergi Varlığı23 28.531 26.551Diğer Duran Varlıklar34.409 33.210TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.227.298 1.215.191TOPLAM VARLIKLAR1.855.096 1.790.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 20.067 19.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.067 19.580Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.067 19.580Ticari Borçlar357.899 302.020İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.1 52.261 46.033İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 305.638 255.987Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.888 7.555Diğer Borçlar177.232 159.166İlişkili Taraflara Diğer Borçlar174.309 155.360İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.923 3.806Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.3 15.992 9.716Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 848 383Kısa Vadeli Karşılıklar48.057 41.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.953 8.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.104 32.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.497 6.011ARA TOPLAM636.480 545.445TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER636.480 545.445UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.558 8.522İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.558 8.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.558 8.522Uzun Vadeli Karşılıklar67.886 64.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 26.766 26.932Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar41.120 37.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 21.943 26.947TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.387 100.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER735.867 645.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar881.113 904.228Ödenmiş Sermaye17 87.112 87.112Sermaye Düzeltme Farkları17 20.069 20.069Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -3.381 -3.381Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.554 161.554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.353 79.860Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 77.353 79.860Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 98.097 100.604Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -20.167 -20.167Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -577 -577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.134 9.880Yabancı Para Çevrim Farkları9.134 9.880Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.949 63.407Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları484.355 520.977Net Dönem Karı veya Zararı-22.032 -35.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar238.116 240.232TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.119.229 1.144.460TOPLAM KAYNAKLAR1.855.096 1.790.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 319.688 177.454Satışların Maliyeti18 -282.253 -181.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 37.435 -4.335BRÜT KAR (ZARAR)18 37.435 -4.335Genel Yönetim Giderleri19 -38.128 -30.674Pazarlama Giderleri-9.255 -8.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 4.572 3.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -15.706 -5.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.082 -45.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler406 1Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-20.676 -45.196Finansman Gelirleri22.1 4.126 4.130Finansman Giderleri22.2 -11.699 -8.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.249 -49.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.621 5.615Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.213 -714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 5.834 6.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.628 -43.651DÖNEM KARI (ZARARI)-23.628 -43.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.596 -9.903Ana Ortaklık Payları-22.032 -33.748Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp TL 24 -0,25440000 -0,38970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.266 -23Yabancı Para Çevrim Farkları-1.266 -23DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.266 -23TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.894 -43.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.116 -9.920Ana Ortaklık Payları-22.778 -33.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934216BIST