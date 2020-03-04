***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin TespitiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 4B IşıkkentGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi4 - 2019 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması7 - 2019 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2020 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar12 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme13 - 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar14 - Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme15 - Dilekler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çimentaş Olağan GK kap Bilgilendirme 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar04.03.2020 tarihli ve 1437 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2020 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824448BIST