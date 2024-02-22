***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.02.2024 08:09
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251224
BIST
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11:129.359
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 47,22
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1231,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0310
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1233,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3178
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:122.029,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,60
|Açılış
|: 2.029,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:12
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0320
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8568
|33,8947
|% 0,96
|
|Sterlin
|39,2244
|39,4211
|% 0,45
|
|Frank
|35,2894
|35,5020
|% 0,53
|
|Riyal
|8,2470
|8,2884
|% 0,05
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|894,94
|896,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,16
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,33
|% 0,66
|