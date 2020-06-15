***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara 7. İdare Mahkemesi'nin 2018/1858 K. karar numarası ile karara ile diğer hususların yanısıra SPK'nın 02.09.2014 tarih ve 286-8709 sayılı kararının kısmen iptaline karar verilerek, SPK'nın şirketçe katlanıldığı iddia olunan toplam 101.811.908,00-TL finansman giderinin, en geç 3 ay içerisinde, şirkete iade edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusundaki kararı iptal edilmişti. Kararın Şirket aleyhine olan yönlerine karşı Şirketçe yapılan istinaf başvurusu neticesinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 2019/2199E., 2020/524 K. sayılı kararla Şirket'in istinaf talebi reddedilmiş ve Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına hükmedilmiştir.Anılan karar hakkında temyiz yoluna başvurulacağını bilgilerinize sunarız.Konuyla ilgili süreçte oluşacak gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851295BIST