***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 21:26
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanmış ve 01.01.2022 - 31.12.2023 yürürlük süreli "Toplu İş Sözleşmesi"nin "Ücret Zammı" başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece 01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ve bir defaya mahsus olarak geçerli olmak üzere çalışanların 30 Haziran 2022 tarihinde aldıkları ücrete %45 oranında zam yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047645
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0576
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05982,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,30
|Açılış
|: 982,69
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7723
|17,7825
|% 0,31
|
|Euro
|18,1757
|18,2004
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4198
|21,5272
|% 0,93
|
|Frank
|18,4121
|18,5230
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7296
|4,7534
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,85
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.226
|3.279
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,45
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,79
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem