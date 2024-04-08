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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2024 13:41
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   18/04/2018 tarihinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Bahri ZUHAL'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinin (g) bendi uyarınca dolan görev süresinin gerek kendisinin göreve geldiği günden beri şirket dinamiklerine ve işleyişine hâkim olması gerekse geçen süre zarfında sektörü çok iyi tanıması nedeniyle 2023 yılına ait olağan genel kurulumuz gerçekleştirilinceye kadar yeniden aday gösterilmemesi kaydıyla uzatılmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamındaki talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/517 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269903


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Paladyum 1.020,80 1.025,55 % 0,66  
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