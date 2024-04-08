***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 13:41
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/04/2018 tarihinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Bahri ZUHAL'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinin (g) bendi uyarınca dolan görev süresinin gerek kendisinin göreve geldiği günden beri şirket dinamiklerine ve işleyişine hâkim olması gerekse geçen süre zarfında sektörü çok iyi tanıması nedeniyle 2023 yılına ait olağan genel kurulumuz gerçekleştirilinceye kadar yeniden aday gösterilmemesi kaydıyla uzatılmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamındaki talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/517 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269903
BIST
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14:069.711
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 92,46
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:0632,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:0634,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2101
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:062.412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ENTRA
|13,31
|16.504.333
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|414.725.456
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.200.358
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.659.368
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.226.552
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,98
|951.332.910
|% -9,66
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|GENIL
|60,45
|179.707.125
|% -5,10
|
|THYAO
|309,50
|6.938.202.801
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,95
|3.773.632.096
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,56
|2.526.472.241
|% 1,19
|
|TUPRS
|180,30
|2.385.937.281
|% 0,33
|
|EREGL
|41,98
|2.235.150.317
|% 1,45
|
|ISCTR
|12,95
|3.773.632.096
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,85
|756.901.043
|% 1,74
|
|VAKBN
|17,55
|2.120.571.434
|% 5,47
|
|EKGYO
|10,29
|1.135.100.285
|% 4,15
|
|PEKGY
|8,98
|951.332.910
|% -9,66
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0744
|32,0809
|% 0,20
|
|Euro
|34,8975
|34,9144
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5703
|40,7736
|% 0,60
|
|Frank
|35,4543
|35,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|