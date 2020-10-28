***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.10.2020 18:02
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ana ortağımız Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884724
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0938
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0860
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35500,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,41
|Açılış
|: 500,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
495,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2745
|8,2786
|% 1,15
|
|Euro
|9,7118
|9,7403
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,6915
|10,7451
|% 0,50
|
|Frank
|9,0435
|9,0980
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,99
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-25,90
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,17
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-2,08
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:56
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