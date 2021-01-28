***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.01.2021 19:39
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ana ortağımız Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 28.01.2021 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905624
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9175
18:00436,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 436,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3532
|7,3594
|% -0,74
|
|Euro
|8,9264
|8,9349
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0624
|10,1129
|% -0,48
|
|Frank
|8,2429
|8,2925
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% -0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,35
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,21
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,26
|