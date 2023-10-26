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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26.10.2023 20:16
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aalborg Portland Espana S.L. tarafından Kuruluşumuza gönderilen 26.10.2023 tarihli pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında yapılmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/10/2023 0 46.843 46.843 84.340.775 84.293.932 % 96,82 % 97,69 % 96,76 % 97,64




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210661


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MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
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AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
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Euro 29,7617 29,8252 % 0,19  
Sterlin 34,0514 34,2222 % 0,01  
Frank 31,1488 31,3364 % -0,16  
Riyal 7,4923 7,5298 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.815 1.816 18,41  
Cumhuriyet 12.185 12.369 21,00  
Tam 12.035 12.158 110,00  
Yarım 6.036 6.104 55,00  
Çeyrek 3.009 3.052 28,00  
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