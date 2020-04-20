***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAHA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 0 Bağımsız Üye DeğilMARCO MARIA BIANCONI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA'da İş Geliştirme Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi ÜyesiPASQUALE VETRANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yoktur Cementir Holding S.p.A Satınalma Direktörü 0 Bağımsız Üye DeğilPAOLO REGOLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Cementir Holding Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturİLHAN F. GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil YokturBAHRİ ZUHAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yoktur Yoktur 0 Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Erkek Murahhas Üye Mühendis 10.06.2019 İcrada Görevli Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Bağımsız Üye DeğilMEHMET CEMALI DINÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 16.04.2020 İcrada Görevli Değil Yaşar Üniversitesi Rektörü Bağımsız Üye Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839357BIST